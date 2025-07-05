Коллапс в аэропортах РФ: отменены почти 100 рейсов из-за угрозы дронов (видео)
В российских аэропортах из-за угрозы атак дронами возник коллапс. Только в Москве и Питере отменены почти 100 рейсов, и еще сотни перенесены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Как пишет Baza, наиболее тяжелая ситуация в подмосковном аэропорту Шереметьево. Там было задержано более 170 рейсов, и почти 50 отменено.
В результате этого возникло столпотворение. Пассажиры, которые пребывают, смешиваются с теми, кто еще не покинул аэропорт. Люди вынуждены сидеть и лежать на полу, поскольку свободных мест нет уже даже в кафе и бизнес-залах.
Кроме того, пассажиров с прибывших самолетов не выпускают из салона. По словам некоторых из них, они находятся там уже более четырех часов.
Не лучше ситуация и в питерском аэропорту "Пулково". Там отменены более 30 рейсов, еще около 100 задержаны. Более того, аэропорт приостанавливал свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. В связи с этим один из самолетов, который смог вылететь из "Шереметьево" - обратно вернулся в Москву.
Также задержки и отмены рейсов зафиксированы и в других аэропортах Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других городов.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о двух якобы сбитых беспилотниках, которые летели на столицу РФ.
Атака дронов на Россию
Напомним, что этой ночью ряд регионов России тоже был под угрозой атаки дронов. Как минимум в Воронежской и Саратовской областях, а также в Чувашской республике россияне жаловались на взрывы.
Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области. В частности, на нем базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ.
В результате атаки был поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты.
Также стало известно , что Силы обороны Украины атаковали предприятие в Чувашской республике. Речь идет об объекте АО "ВНИИР-Прогресс", который производит антенные решетки для дронов "Шахед", ракет "Искандер" и другого высокоточного вооружения.
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