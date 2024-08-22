UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колаборантів та зрадників України позбавлять пільг та виплат за держнагороди, - Леонов

Фото: Рада позбавив колаборантів та зрадників України пільг та виплат за держнагороди (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Колаборантів та зрадників України позбавлять пільг та виплат за держнагороди. Парламент ухвалив відповідні зміни до Податкового кодексу.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За словами Леонова, пропонується встановити новий вид додаткового покарання - позбавлення державної нагороди України.

Окрім того, депутати пропонують передбачити, що позбавлення державних нагород України може бути здійснено на підставі обвинувального вироку суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за вчинення окремих кримінальних правопорушень або на підставі рішення РНБО про застосування санкції.

Серед інших запропонованих нововведень: 

  • визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання щодо підстав для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України;
  • запровадити механізм забезпечення виконання покарання — позбавлення державної нагороди України;
  • встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі відповідні права й пільги.

"Верховна Рада підтримала ініціативу президента і вважаю, що вони дуже своєчасні", - додав Леонов.

Позбавлення зрадників державних нагород

У середині серпня президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто служить російському диктатору Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговують на збереження державних нагород України. Це стосується зокрема тих, хто втік до Росії після 24 лютого 2022 року, а також колаборантів.

Детальніше про звання "Героя України", хто може залишитись без нього та навіщо для цього потрібний новий законопроєкт - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
колаборантВерховна рада