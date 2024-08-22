Колаборантів та зрадників України позбавлять пільг та виплат за держнагороди, - Леонов

За словами Леонова, пропонується встановити новий вид додаткового покарання - позбавлення державної нагороди України.

Окрім того, депутати пропонують передбачити, що позбавлення державних нагород України може бути здійснено на підставі обвинувального вироку суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за вчинення окремих кримінальних правопорушень або на підставі рішення РНБО про застосування санкції.

Серед інших запропонованих нововведень:

визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання щодо підстав для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України;

запровадити механізм забезпечення виконання покарання — позбавлення державної нагороди України;

встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі відповідні права й пільги.

"Верховна Рада підтримала ініціативу президента і вважаю, що вони дуже своєчасні", - додав Леонов.

Позбавлення зрадників державних нагород

У середині серпня президент Володимир Зеленський заявив, що всі, хто служить російському диктатору Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговують на збереження державних нагород України. Це стосується зокрема тих, хто втік до Росії після 24 лютого 2022 року, а також колаборантів.

Детальніше про звання "Героя України", хто може залишитись без нього та навіщо для цього потрібний новий законопроєкт - читайте в матеріалі РБК-Україна.