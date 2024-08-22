Колаборантов и предателей Украины лишат льгот и выплат за госнаграды, - Леонов

По словам Леонова, предлагается установить новый вид дополнительного наказания – лишение государственной награды Украины.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть, что лишение государственных наград Украины может быть исполнено на основании обвинительного приговора суда, которым лицо, награжденное государственной наградой, осуждено за совершение отдельных уголовных правонарушений или на основании решения СНБО о применении санкции.

Среди других предложенных новшеств:

определить, что суд, вынося приговор, должен решить вопрос об основаниях лишения обвиняемого государственной награды Украины;

ввести механизм обеспечения исполнения наказания - лишение государственной награды Украины;

установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все соответствующие права и льготы.

"Верховная Рада поддержала инициативу президента и считаю, что они очень своевременны", – добавил Леонов.

Лишение предателей государственных наград

В середине августа президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто служит российскому диктатору Владимиру Путину или оправдывает его войну, не заслуживают сохранения государственных наград Украины. Это касается в частности тех, кто бежал в Россию после 24 февраля 2022 года, а также коллаборантов.

Детальнее о звании "Героя Украины", кто может остаться без него и зачем для этого нужен новый законопроект - читайте в материале РБК-Украина.