Колаборанти тікають із окупованих територій Запорізької області, - Федоров

Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької області біжать як щури з корабля. Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-якої можливості уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей із тимчасово окупованих територій Запорізької", - повідомив він.

За даними Центру національного спротиву, поплічників загарбників розселяють у двох пансіонатах Севастополя.

"Там зрадники сподіваються сховатись від кримінальної відповідальності. Однак покарання - неминуче. Упевнений, що колаборантам краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні", - додав Федоров.