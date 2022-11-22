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Колаборанти тікають із окупованих територій Запорізької області, - Федоров

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (news.zp)
Автор: Руслан Гаращенко

Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей виїжджають із тимчасово окупованих територій Запорізької області до Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Колаборанти з тимчасово окупованих територій Запорізької області біжать як щури з корабля. Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-якої можливості уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей із тимчасово окупованих територій Запорізької", - повідомив він.

За даними Центру національного спротиву, поплічників загарбників розселяють у двох пансіонатах Севастополя.

"Там зрадники сподіваються сховатись від кримінальної відповідальності. Однак покарання - неминуче. Упевнений, що колаборантам краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні", - додав Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі 15 листопада підірвали поплічника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Також раніше Федоров повідомив, що росіяни масово продовжують брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти роблять справжні звірства стосовно полонених.

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колаборантЗапорожская область