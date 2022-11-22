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Коллаборанты убегают с оккупированных территорий Запорожской области, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (news.zp)
Автор: Руслан Гаращенко

Около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Коллаборанты с временно оккупированных территорий Запорожской области бегут как крысы с корабля. Муртады рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей из временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", - сообщил он.

По данным Центра национального сопротивления, приспешников захватчиков расселяют в двух пансионатах Севастополя.

"Там предатели надеются укрыться от уголовной ответственности. Однако наказание - неизбежно. Уверен, что коллаборантам лучше сдаться украинским властям, ведь оккупантам свидетели их преступлений точно не нужны", - добавил Федоров.

Напомним, в Мелитополе 15 ноября взорвали приспешника российских оккупантов Дмитрия Трухина. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также ранее Федоров сообщил, что россияне продолжают массово брать в плен гражданских из Мелитополя. Оккупанты совершают настоящие зверства по отношению к пленным.

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колаборантЗапорожская область