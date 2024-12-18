Призначені Кремлем колаборанти запросили у російських бойовиків додаткову охорону для своїх заступників та очільників “департаментів”.

"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же Володимир Сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонської області, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", - додали в центрі.

Проте, за даними ЦНС, для Москви зрадники не є цінністю, окрім кількох фігур, всі інші є розхідним матеріалом і їх смерть для Кремля навпаки є вигідною.

"Адже це дозволяє Москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніякої додаткової охорони надана не буде", - пояснили в центрі.