Назначенные Кремлем коллаборанты запросили у российских боевиков дополнительную охрану для своих заместителей и руководителей "департаментов".

"Сейчас усиленную охрану имеют главные гауляйтеры, которые самостоятельно не передвигаются, а тот же Владимир Сальдо почти не появляется на левом берегу Херсонской области, выполняя роль витрины как можно дальше от боевых действий", - добавили в центре.

Однако, по данным ЦНС, для Москвы предатели не являются ценностью, кроме нескольких фигур, все остальные являются расходным материалом и их смерть для Кремля наоборот выгодна.

"Ведь это позволяет Москве создавать культ смерти и одновременно заменить их гастролерами из других регионов. Поэтому никакой дополнительной охраны предоставлена не будет", - пояснили в центре.