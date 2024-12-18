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Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону: ЦНС пояснив причину

Україна, Середа 18 грудня 2024 19:14
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Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону: ЦНС пояснив причину Фото: колаборанти просять у Кремля додаткову охорону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Колаборанти просять у Кремля додаткову охорону. Ця тема стала актуальною після ліквідації ворогів України в тилу РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Призначені Кремлем колаборанти запросили у російських бойовиків додаткову охорону для своїх заступників та очільників “департаментів”.

"Наразі посилену охорону мають головні гауляйтери, які самостійно не пересуваються, а той же Володимир Сальдо майже не з’являється на лівому березі Херсонської області, виконуючи роль вітрини якомога далі від бойових дій", - додали в центрі.

Проте, за даними ЦНС, для Москви зрадники не є цінністю, окрім кількох фігур, всі інші є розхідним матеріалом і їх смерть для Кремля навпаки є вигідною.

"Адже це дозволяє Москві створювати культ смерті й водночас замінити їх гастролерами з інших регіонів. Тому ніякої додаткової охорони надана не буде", - пояснили в центрі.

Зауважимо, що лиш вчора в Москві ліквідували генерала РФ Ігоря Кириллова. За даними джерел РБК-Україна, за ліквідацією генерала РФ Ігоря Кириллова в Москві стоїть СБУ.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що дана ситуація неабияк злякала росіян та пояснив, чому так сталось.

В медіа також звернули увагу, що Кирилов - третій генерал-лейтенант, убитий у ході війни з Україною та перший з таким званням, який загинув у тилу.

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