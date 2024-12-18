Коллаборанты просят у Кремля дополнительную охрану: ЦНС объяснил причину
Коллаборанты просят у Кремля дополнительную охрану. Эта тема стала актуальной после ликвидации врагов Украины в тылу РФ и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Назначенные Кремлем коллаборанты запросили у российских боевиков дополнительную охрану для своих заместителей и руководителей "департаментов".
"Сейчас усиленную охрану имеют главные гауляйтеры, которые самостоятельно не передвигаются, а тот же Владимир Сальдо почти не появляется на левом берегу Херсонской области, выполняя роль витрины как можно дальше от боевых действий", - добавили в центре.
Однако, по данным ЦНС, для Москвы предатели не являются ценностью, кроме нескольких фигур, все остальные являются расходным материалом и их смерть для Кремля наоборот выгодна.
"Ведь это позволяет Москве создавать культ смерти и одновременно заменить их гастролерами из других регионов. Поэтому никакой дополнительной охраны предоставлена не будет", - пояснили в центре.
Заметим, что только вчера в Москве ликвидировали генерала РФ Игоря Кириллова. По данным источников РБК-Украина, за ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ.
Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что данная ситуация изрядно испугала россиян и объяснил, почему так произошло.
В медиа также обратили внимание, что Кириллов - третий генерал-лейтенант, убитый в ходе войны с Украиной и первый с таким званием, который погиб в тылу.
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