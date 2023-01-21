UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію, - мер

Фото: Колаборанти у Мелітополі намагаються створити приватну військову компанію (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Зрадники та колаборанти у Мелітополі намагаються створити власну приватну військову компанію. До її складу беруть людей з РФ та Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти приховано мобілізують всіх підряд. За даними Генштабу у Севастополі до військкоматів викликають ІТ-спеціалістів, фінансових та інших працівників, які мали бронь від мобілізації", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що окупанти створюють власні приватні військові компанії. У Мелітополі місцевий гауляйтер Євген Балицький шукав "добровольців" для свого "батальйону Судоплатова" по всій окупованій частині Запорізької області та в РФ. Охочих знайшлось не багато, тому Балицький взяв найманців з Сербії, з них двоє катів, яких розшукує Інтерпол.

"Вони зробили з мобілізованих диких звірів. Ворожих військових у народі називають "смердючими" - у них немає достатньої екіпіровки, вони не слідкують за гігієною, іноді їдять сире м’ясо і "наступають" хаотично на забій", - додав мер.

Федоров зазначив, що ці мобілізовані повертаються у Росію тільки у чорних пакетах.

Нагадаємо, що колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі, а при будь-якій нагоді їдуть в Крим і "керують" регіоном звідти.

Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМелітопольЗапорожская областьВійна в Україні