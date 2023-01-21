Коллаборанты в Мелитополе пытаются создать частную военную компанию, - мэр

"Оккупанты скрыто мобилизуют всех подряд. По данным Генштаба в Севастополе к военкоматам вызывают ИТ-специалистов, финансовых и других работников, которые имели бронь от мобилизации", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что оккупанты создают собственные частные военные компании. В Мелитополе местный гауляйтер Евгений Балицкий искал "добровольцев" для своего "батальона Судоплатова" по всей оккупированной части Запорожской области и РФ. Желающих нашлось немного, поэтому Балицкий взял наемников из Сербии, из них два палача, которых разыскивает Интерпол.

"Они сделали из мобилизованных диких зверей. Вражеских военных в народе называют "вонючими" - у них нет достаточной экипировки, они не следят за гигиеной, иногда едят сырое мясо и "наступают" хаотично на убой", - добавил мэр.

Фёдоров отметил, что эти мобилизованные возвращаются в Россию только в черных пакетах.