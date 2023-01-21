Коллаборанты в Мелитополе пытаются создать частную военную компанию, - мэр

Предатели и коллаборанты в Мелитополе пытаются создать свою частную военную компанию. В ее состав берут людей из РФ и Сербии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Оккупанты скрыто мобилизуют всех подряд. По данным Генштаба в Севастополе к военкоматам вызывают ИТ-специалистов, финансовых и других работников, которые имели бронь от мобилизации", - говорится в заявлении.
Федоров объяснил, что оккупанты создают собственные частные военные компании. В Мелитополе местный гауляйтер Евгений Балицкий искал "добровольцев" для своего "батальона Судоплатова" по всей оккупированной части Запорожской области и РФ. Желающих нашлось немного, поэтому Балицкий взял наемников из Сербии, из них два палача, которых разыскивает Интерпол.
"Они сделали из мобилизованных диких зверей. Вражеских военных в народе называют "вонючими" - у них нет достаточной экипировки, они не следят за гигиеной, иногда едят сырое мясо и "наступают" хаотично на убой", - добавил мэр.
Фёдоров отметил, что эти мобилизованные возвращаются в Россию только в черных пакетах.
Напомним, что коллаборанты боятся находиться в Мелитополе, а при любой возможности едут в Крым и "управляют" регионом оттуда.
Вооруженные силы Украины действенно обезвреживают военные базы врага в Запорожской области, а местные партизаны добивают противника в тылу.
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