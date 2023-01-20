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Колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі та готують бомбосховища, - мер

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 16:29
Колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі та готують бомбосховища, - мер Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі, а при будь-якій нагоді їдуть в Крим і "керують" регіоном звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Поки росіяни несуть втрати на фронті та забивають лікарні своїми "трьохсотими", зрадники на окупованих трясуться від страху", - йдеться у заяві.

Мер додав, якщо окупанти і приїздять в місто чи район, то з посиленою охороною і за день намагаються зняти більше відео, щоб забезпечити ефект присутності. Також в Мелітополі терміново готують бомбосховища.

"Окупанти посилюють тиск на цивільних, але самі трясуться від страху, адже нарешті правильно зрозуміли свої перспективи", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

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