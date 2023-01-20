Колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі та готують бомбосховища, - мер

Колаборанти бояться знаходитися в Мелітополі, а при будь-якій нагоді їдуть в Крим і "керують" регіоном звідти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Поки росіяни несуть втрати на фронті та забивають лікарні своїми "трьохсотими", зрадники на окупованих трясуться від страху", - йдеться у заяві.

Мер додав, якщо окупанти і приїздять в місто чи район, то з посиленою охороною і за день намагаються зняти більше відео, щоб забезпечити ефект присутності. Також в Мелітополі терміново готують бомбосховища.

"Окупанти посилюють тиск на цивільних, але самі трясуться від страху, адже нарешті правильно зрозуміли свої перспективи", - додав мер Мелітополя.