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Колаборанти готуються до "виборів" на лівобережжі Херсонської області, - ОК "Південь"

Фото: колаборанти готуються до "виборів" на лівобережжі Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Колаборанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести восени 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

За словами Назарова, поки до російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами у "столицях нових територій" - Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", - заявив представник ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що росіяни планують провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори, проте не можуть набрати колаборантів.

Нагадаємо, окупанти загрожують розправою жителям Херсонської області, якщо ті не захочуть отримувати паспорт РФ.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни продовжують примусову паспортизацію серед цивільних. Погрожують відібрати дітей у разі відмови від паспорта.

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Херсонська областьколаборант