Коллаборанты готовятся к "выборам" на левобережье Херсонской области, - ОК "Юг"

Коллаборанты на временно оккупированной части Херсонской области готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести осенью 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

По словам Назарова, пока в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в "столицах новых территорий" - Мелитополе и Геническе: «Единой России", КПРФ и ЛДПР.

"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма", - заявил представитель ОК "Юг".