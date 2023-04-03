Колаборанти готуються до "виборів" на лівобережжі Херсонської області, - ОК "Південь"

Колаборанти на тимчасово окупованій частині Херсонської області готуються до участі у незаконних виборах, які Росія планує провести восени 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

За словами Назарова, поки до російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами у "столицях нових територій" - Мелітополі та Генічеську: "Єдиної Росії", КПРФ та ЛДПР.

"Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо у кількох "регіоналках" керівників десантували з Росії та окупованого Криму", - заявив представник ОК "Південь".