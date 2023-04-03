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Коллаборанты готовятся к "выборам" на левобережье Херсонской области, - ОК "Юг"

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Понедельник 03 апреля 2023 01:18
Коллаборанты готовятся к "выборам" на левобережье Херсонской области, - ОК "Юг" Фото: коллаборанты готовятся к "выборам" на левобережье Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Коллаборанты на временно оккупированной части Херсонской области готовятся к участию в незаконных выборах, которые Россия планирует провести осенью 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.

По словам Назарова, пока в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в "столицах новых территорий" - Мелитополе и Геническе: «Единой России", КПРФ и ЛДПР.

"Однако и для них то ли не хватило местных коллаборантов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма", - заявил представитель ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что россияне планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы, однако, не могут набрать коллаборантов.

Напомним, оккупанты угрожают расправой жителям Херсонской области, если те не захотят получать паспорт РФ.

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области россияне продолжают принудительную "паспортизацию" среди гражданских. Угрожают отобрать детей в случае отказа от паспорта.

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Херсонская область колаборант
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