ua ru
Сб, 25 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Колаборантам в Мариуполе выдали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 25 февраля 2023 17:54
Колаборантам в Мариуполе выдали "темники" по реагированию на взрывы, - Андрющенко Фото: оккупантам в Мариуполе выдали "темники" по реагированию на взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Мариуполе россияне выдали инструкцию по объяснению звуков взрывов. Согласно ей все взрывы, которые происходят в городе, это ПВО или разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Строго велено разговоры по прилетам не вести. Даже в кулуарах. "Все взрывы это ПВО, самолеты и разминирование", - сообщил Андрющенко.

По его словам, согласно инструкции, каждый работник, который скажет другое, будет уволен с последствиями. Кроме того, отныне все кто-то приобщается к информации по прилетам, будет подписывать документ по гостайне и неразглашению. Штаб гражданской обороны переведен на работу в усиленном режиме без выходных.

"Так что мариупольцев снова ждет куча "лапши" на уши, стандартные сказочки о ПВО и сплошная информационная пустота от оккупантов. Ничего, мы заполним ее правдой", - добавил советник мэра.

Напомним, вчера во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы, в результате чего был уничтожен очередной состав с боекомплектом врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
Зеленский назвал количество оккупированных Россией населенных пунктов в Украине
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны