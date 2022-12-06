Колаборант встав не з тієї ноги. Федоров розповів подробиці ранкового вибуху у Мелітополі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Ранковий вибух у Мелітополі - просмаження чергового колаборанта. Не з тієї ноги встав Микола Волик", - написав він.

Федоров зазначив, що Волик до повномасштабної війни Росії проти України очолював місцеву ланку соціалістичної партії, а також був депутатом Мелітопольської районної ради.

Після окупації Мелітополя чоловік став активним поплічником місцевих гауляйтерів.

"О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився", - додав Федоров.

Нагадаємо, мер Мелітополя раніше повідомляв про потужний вибух, який чуло півміста.

Раніше ЗСУ завдали влучних ударів по місцях дислокації росіян в Запорізькій області. Загарбники втратили понад 270 осіб пораненими.

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