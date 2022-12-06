ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Коллаборант встал не с той ноги. Федоров рассказал подробности утреннего взрыва в Мелитополе

Новина українською →
Мелитополь, Вторник 06 декабря 2022 08:55
Коллаборант встал не с той ноги. Федоров рассказал подробности утреннего взрыва в Мелитополе Фото: Федоров рассказал подробности утреннего взрыва в Мелитополе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Утром 6 декабря в Мелитополе у подъезда коллаборанта Николая Волыка раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Утренний взрыв в Мелитополе - прожарка очередного коллаборанта. Не с той ноги встал Николай Волык", - написал он.

Федоров отметил, что Волык до полномасштабной войны России против Украины возглавлял местное звено социалистической партии, а также был депутатом Мелитопольского районного совета.

После оккупации Мелитополя мужчина стал активным приспешником местных гауляйтеров.

"В 6 утра было громко у подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию насколько сильно поджарился", - добавил Федоров.

Напомним, мэр Мелитополя ранее сообщал о мощном взрыве, который слышало полгорода.

Ранее ВСУ нанесли меткие удары по местам дислокации россиян в Запорожской области. Захватчики потеряли более 270 человек ранеными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь Взрыв Война России против Украины
NEWS
ISW о взрывах на авиабазах РФ: Может сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре
ISW о взрывах на авиабазах РФ: Может сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины