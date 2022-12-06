Чуло півміста. В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 6 грудня було чутно звук потужного вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, в одному з мікрорайонів пролунав вибух, який чуло півміста.

"Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі", - зазначив мер.

Нагадаємо, у Генштабі поінформували, що українські військові 5 грудня відбили всі атаки ворога на Донбасі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.