Колаборант із "мвс рф" намагався мобілізуватися до ЗСУ: СБУ затримала його на Рівненщині

За даними слідства, мешканець Михайлівського району Запорізької області після захоплення регіону погодився співпрацювати з ворогом та приєднався до місцевого "райвідділу мвс рф". Його призначили "патрульним", видали зброю, форму та російське "посвідчення".

На цій "посаді" він виконував завдання з переслідування учасників руху опору, а також перевіряв місцевих підприємців. Тим, хто відмовлявся працювати за російськими правилами, погрожував ув'язненням.

Фото: СБУ затримала зрадника (facebook.com/SecurSerUkraine)

У липні цього року чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець та звернувся до місцевого ТЦК, надавши неправдиві дані про себе, щоб уникнути викриття. Згодом його затримали у шпиталі, де він намагався переховуватися під виглядом лікування.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Нацполіцією та під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.