Шуляк розповіла, як колаборанти і росіяни намагаються отримати компенсацію "єВідновлення"

Якщо житло зруйноване або пошкоджене внаслідок російської збройної агресії, це підтвердила відповідна комісія й воно внесене у Державний реєстр речових прав, громадянину все одно можуть відмовити у компенсації. Зокрема, якщо він добровільно співпрацював з окупантами або є громадянином РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк в ефірі телеканалу ICTV.

За її словами, такі особи не мають жодного шансу отримати виплати. Навіть якщо їхнє житло зруйновано вщент, вони навіть не можуть подати заяву про компенсацію.

"З точки зору отримання компенсації за житло - це питання зовсім не делікатне. Тут однозначна відповідь: такі люди нічого не будуть отримувати від держави Україна. Ні в межах програми "єВідновлення", ні в межах інших компенсаційних механізмів", - акцентувала Шуляк.

За її словами, відповідні обмеження прямо прописані в законі, який регулює компенсаційні виплати. Особи, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями або іншим чином діяли проти інтересів України, не можуть навіть подавати заяви.

На практиці - вже відмовляють

Олена Шуляк наголосила, що такі випадки вже траплялися. Наприклад, на Харківщині були спроби отримати компенсацію від людей, які виїхали на тимчасово окуповану територію, але претендували на відшкодування за пошкоджене житло на підконтрольній території.

"Комісії при органах місцевого самоврядування, особливо в сільській місцевості, чітко знають, де хто перебуває. І навіть коли приходили такі заяви, комісії їх блокували, бо знали: людина перебуває на території ворожої держави. Такі заяви просто йшли в смітник", - розповіла народна депутатка.

Громадянство РФ - автоматична дискваліфікація

За словами Олени Шуляк, були й інші кейси, наприклад, коли власником житла є громадянин рф. Навіть якщо така власність є спільною й частка належить громадянину України (наприклад, онуці), жодна особа не отримає компенсацію.

"Незалежно від того, хто саме користувався житлом, чи в кого там частка - якщо співвласник є громадянином росії, то компенсація не надається. Це принципова позиція", - наголосила вона.

Хто може отримати компенсацію: перелік вимог

Право на компенсацію мають винятково громадяни України, які:

є офіційними власниками пошкодженого або зруйнованого житла;

не мають судимостей за колабораціонізм, держзраду чи інші злочини проти держави;

не співпрацювали з окупантами;

чиє житло внесено у Державний реєстр речових прав.

"Навіть сам механізм компенсації передбачає перевірку на судимість - подається відповідна довідка. Нас критикують, що через це процес затягується, але це єдиний спосіб захистити систему від зловживань", - пояснила Олена Шуляк.

Україна, зазначила вона, має право захищати себе не лише на полі бою, а й у правовій площині. Тому слід чітко розмежовувати - допомога надається тим, хто залишився з Україною, а не тим, хто працює проти неї.

Крім цього, нардепка пояснила, що громадянам можуть відмовляти і з інших причин. Зокрема, через:

надання недостовірної інформації про ступінь пошкодження житла;

відсутність нерухомості в Держреєстрі речових прав;

у випадках, коли йдеться про місця загального користування, наприклад, загальні простори в багатоповерхівках.

За словами Олена Шуляк, ще один доволі поширений варіант відмови, коли сам заявник відмовляється від компенсації в очікуванні запуску наступних етапів програми. Наприклад, якщо зруйноване житло розташоване на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

"Уряд і досі не розширив єВідновлення для житла, розташованого на ТОТ. Для цього необхідно було ухвалити відповідне рішення у вигляді конкретної постанови. Запит на запуск цього етапу програми колосальний, але попри наші численні рекомендації, уряд зволікає. Втім, маю надію, що незабаром це може статися, оскільки нещодавно з Банком розвитку Ради Європи було підписано угоду про виділення 80 млн євро для запуску механізму компенсацій людям із тимчасово окупованих територіях", - зауважила Шуляк.

Крім цього, певний оптимізм є і через те, що дистанційно обстежувати житло відтепер можна і на прифронтових територіях. Однак, на ТОТ це поки не розповсюджується, зауважила Олена Шуляк.