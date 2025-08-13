RU

Коллаборант из "мвс рф" пытался мобилизоваться в ВСУ: СБУ задержала его на Ровенщине

Фото: СБУ задержала предателя на Ровенщине (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: РБК-Украина

В Ровенской области правоохранители задержали коллаборанта из оккупационного "мвс рф", который после работы на российских захватчиков пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным следствия, житель Михайловского района Запорожской области после захвата региона согласился сотрудничать с врагом и присоединился к местному "райотделу мвс рф". Его назначили "патрульным", выдали оружие, форму и российское "удостоверение".

На этой "должности" он выполнял задачи по преследованию участников движения сопротивления, а также проверял местных предпринимателей. Тем, кто отказывался работать по российским правилам, угрожал заключением.

Фото: СБУ задержала предателя (facebook.com/SecurSerUkraine)

В июле этого года мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец и обратился в местный ТЦК, предоставив ложные данные о себе, чтобы избежать разоблачения. Впоследствии его задержали в госпитале, где он пытался скрываться под видом лечения.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.

Напомним, два месяца назад Украина передала России 70 коллаборантов в рамках обмена "1000 на 1000". Это произошло в рамках проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО и СБУ.

Также ранее мы сообщали о похитителе украинских животных и коллаборанте, которого разорвали собственные львы. Во время кормления одно из животных внезапно атаковало предателя и разорвало ему шею.

Также ранее мы сообщали, как коллаборанты пытаются получить компенсацию "еВідновлення".

