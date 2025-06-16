"Кохання" заради втечі? На кордоні затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась тещею
В одному з пунктів пропуску на виїзді з України прикордонники затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась колишньою тещею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ДПСУ) України.
На якому пункті пропуску викрили фіктивне подружжя
У ДПСУ розповіли, що прикордонники викрили фіктивне подружжя на виїзді з України у пункті пропуску "Могилів-Подільський".
Йдеться про пункт пропуску через державний кордон України з Молдовою, розташований у місті Могилів-Подільський Вінницької області (на перетині трас E583, М21 та Р36).
Із молдавського боку розташовані:
- залізничний пункт контролю "Волчинець";
- автомобільний пункт пропуску "Отач".
Що дізнались прикордонники про "чоловіка та дружину"
Згідно з інформацією прикордонників, виїхати з України намагались:
- 29-річний чоловік;
- його 47-річна "дружина".
"Пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання - попри різницю у віці", - розповіли українцям.
Зазначається, що ця історія "швидко розсипалась", оскільки подружжя:
- плуталося в деталях;
- уникало відповіді на прості питання.
Вже незабаром з'ясувалося головне - "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка.
Свідоцтво про фіктивний шлюб (фото: dpsu.gov.ua)
"Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", - пояснили у ДПСУ.
Уточнюється, що за фактом виявлення кримінального правопорушення, до Національної поліції було направлено повідомлення:
- за статтею 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
- за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що прикордонники затримали двох чоловіків, які вночі намагалися вплав незаконно перетнути державний кордон, щоб потрапити до Молдови.
Тим часом на Закарпатті посилили контроль на кордоні з Румунією та Угорщиною.
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