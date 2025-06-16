"Кохання" заради втечі? На кордоні затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась тещею

В одному з пунктів пропуску на виїзді з України прикордонники затримали чоловіка, чия "дружина" виявилась колишньою тещею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ДПСУ) України.

На якому пункті пропуску викрили фіктивне подружжя

У ДПСУ розповіли, що прикордонники викрили фіктивне подружжя на виїзді з України у пункті пропуску "Могилів-Подільський".

Йдеться про пункт пропуску через державний кордон України з Молдовою, розташований у місті Могилів-Подільський Вінницької області (на перетині трас E583, М21 та Р36).

Із молдавського боку розташовані:

залізничний пункт контролю "Волчинець";

автомобільний пункт пропуску "Отач".

Що дізнались прикордонники про "чоловіка та дружину"

Згідно з інформацією прикордонників, виїхати з України намагались:

29-річний чоловік;

його 47-річна "дружина".

"Пара запевняла, що їх поєднало справжнє кохання - попри різницю у віці", - розповіли українцям.

Зазначається, що ця історія "швидко розсипалась", оскільки подружжя:

плуталося в деталях;

уникало відповіді на прості питання.

Вже незабаром з'ясувалося головне - "наречена" виявилась колишньою тещею чоловіка.

Свідоцтво про фіктивний шлюб (фото: dpsu.gov.ua)

"Шлюб уклали лише для того, щоб оминути обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку", - пояснили у ДПСУ.

Уточнюється, що за фактом виявлення кримінального правопорушення, до Національної поліції було направлено повідомлення: