ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей

Понедельник 16 июня 2025 19:04
UA EN RU
"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей Пограничники обнаружили фиктивных супругов, которые пытались выехать из Украины (фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В одном из пунктов пропуска на выезде из Украины пограничники задержали мужчину, чья "жена" оказалась бывшей тещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины.

На каком пункте пропуска разоблачили фиктивных супругов

В ГПСУ рассказали, что пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины в пункте пропуска "Могилев-Подольский".

Речь идет о пункте пропуска через государственную границу Украины с Молдовой, расположенном в городе Могилев-Подольский Винницкой области (на пересечении трасс E583, М21 и Р36).

С молдавской стороны расположены:

  • железнодорожный пункт контроля "Волчинец";
  • автомобильный пункт пропуска "Отач".

Что узнали пограничники о "муже и жене"

Согласно информации пограничников, выехать из Украины пытались:

  • 29-летний мужчина;
  • его 47-летняя "жена".

"Пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте", - рассказали украинцам.

Отмечается, что эта история "быстро рассыпалась", поскольку супруги:

  • путались в деталях;
  • избегали ответа на простые вопросы.

Уже вскоре выяснилось главное - "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.

&quot;Любовь&quot; ради побега? На границе задержали мужчину, чья &quot;жена&quot; оказалась тещейСвидетельство о фиктивном браке (фото: dpsu.gov.ua)

"Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - объяснили в ГПСУ.

Уточняется, что по факту выявления уголовного правонарушения, в Национальную полицию было направлено сообщение:

  • по статье 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу);
  • по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники задержали двух мужчин, которые ночью пытались вплавь незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в Молдову.

Тем временем на Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией.

Читайте также о "летних" очередях на границе и как их избежать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова ДПСУ Выезд за границу Мобилизация в Украине Пограничники Женитьба
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде