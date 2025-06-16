"Любовь" ради побега? На границе задержали мужчину, чья "жена" оказалась тещей
В одном из пунктов пропуска на выезде из Украины пограничники задержали мужчину, чья "жена" оказалась бывшей тещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины.
На каком пункте пропуска разоблачили фиктивных супругов
В ГПСУ рассказали, что пограничники разоблачили фиктивных супругов на выезде из Украины в пункте пропуска "Могилев-Подольский".
Речь идет о пункте пропуска через государственную границу Украины с Молдовой, расположенном в городе Могилев-Подольский Винницкой области (на пересечении трасс E583, М21 и Р36).
С молдавской стороны расположены:
- железнодорожный пункт контроля "Волчинец";
- автомобильный пункт пропуска "Отач".
Что узнали пограничники о "муже и жене"
Согласно информации пограничников, выехать из Украины пытались:
- 29-летний мужчина;
- его 47-летняя "жена".
"Пара уверяла, что их соединила настоящая любовь - несмотря на разницу в возрасте", - рассказали украинцам.
Отмечается, что эта история "быстро рассыпалась", поскольку супруги:
- путались в деталях;
- избегали ответа на простые вопросы.
Уже вскоре выяснилось главное - "невеста" оказалась бывшей тещей мужа.
Свидетельство о фиктивном браке (фото: dpsu.gov.ua)
"Брак заключили только для того, чтобы обойти ограничения на выезд для мужчин призывного возраста", - объяснили в ГПСУ.
Уточняется, что по факту выявления уголовного правонарушения, в Национальную полицию было направлено сообщение:
- по статье 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу);
- по статье 336 УКУ (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).
Напомним, ранее мы рассказывали, что пограничники задержали двух мужчин, которые ночью пытались вплавь незаконно пересечь государственную границу, чтобы попасть в Молдову.
Тем временем на Закарпатье усилили контроль на границе с Румынией и Венгрией.
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