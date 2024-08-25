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Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота

Фото: український спортсмен Михайло Кохан (https://t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український легкоатлет Михайло Кохан виборов "срібло" етапу Діамантової ліги у метанні молота. Змагання з метання молота на етапі пройшли у Сілезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На змаганнях у Польщі змагалися три призери Олімпіади-2024 та два титуловані польські метальники.

Зауважимо, що першу спробу Кохана не зарахували, натомість вже у другій спробі українець вступив у боротьбу за медалі - метнув на 77.03 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше.

Однак остання спроба остаточно визначила трійку медалістів. Михайло Кохан не зміг перевершити результат Кацберга - метнув на 79.85 метра і здобув "срібло" етапу.

"Бронзу" отримав Войцех Новіцкі, випередивши Галаша за другим найкращим результатом. Також поза подіумом лишився Файдек, який метнув молот на 74.53 м.

Нагадаємо, що на цьогорічній Олімпіаді, що пройшла в французькому Парижі, український метальник молота Кохан піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани.

Детальніше про те, які медальні здобутки України в Олімпіаді-2024, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми також писали, скільки призових заробили українці за медалі літніх Ігор.

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