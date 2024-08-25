Кохан став срібним призером етапу Діамантової ліги у метанні молота

На змаганнях у Польщі змагалися три призери Олімпіади-2024 та два титуловані польські метальники.

Зауважимо, що першу спробу Кохана не зарахували, натомість вже у другій спробі українець вступив у боротьбу за медалі - метнув на 77.03 метра, поступившись лише Кацбергу, який показав результат рівно на два метри більше.

Однак остання спроба остаточно визначила трійку медалістів. Михайло Кохан не зміг перевершити результат Кацберга - метнув на 79.85 метра і здобув "срібло" етапу.

"Бронзу" отримав Войцех Новіцкі, випередивши Галаша за другим найкращим результатом. Також поза подіумом лишився Файдек, який метнув молот на 74.53 м.