Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота. Соревнования по метанию молота на этапе прошли в Силезии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
На соревнованиях в Польше соревновались три призера Олимпиады-2024 и два титулованных польских метателя.
Заметим, что первую попытку Кохана не засчитали, зато уже во второй попытке украинец вступил в борьбу за медали - метнул на 77.03 метра, уступив лишь Кацбергу, который показал результат ровно на два метра больше.
Однако последняя попытка окончательно определила тройку медалистов. Михаил Кохан не смог превзойти результат Кацберга - метнул на 79.85 метра и получил "серебро" этапа.
"Бронзу" получил Войцех Новицки, опередив Галаша по второму лучшему результату. Также вне подиума остался Файдек, который метнул молот на 74.53 м.
Напомним, что на нынешней Олимпиаде, прошедшей во французском Париже, украинский метатель молота Кохан поднялся на третье место пьедестала почета.
Подробнее о том, какие медальные достижения Украины в Олимпиаде-2024, можно узнать в материале РБК-Украина.
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