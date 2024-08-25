Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

На соревнованиях в Польше соревновались три призера Олимпиады-2024 и два титулованных польских метателя.

Заметим, что первую попытку Кохана не засчитали, зато уже во второй попытке украинец вступил в борьбу за медали - метнул на 77.03 метра, уступив лишь Кацбергу, который показал результат ровно на два метра больше.

Однако последняя попытка окончательно определила тройку медалистов. Михаил Кохан не смог превзойти результат Кацберга - метнул на 79.85 метра и получил "серебро" этапа.

"Бронзу" получил Войцех Новицки, опередив Галаша по второму лучшему результату. Также вне подиума остался Файдек, который метнул молот на 74.53 м.