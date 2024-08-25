RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Фото: украинский спортсмен Михаил Кохан (https://t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота. Соревнования по метанию молота на этапе прошли в Силезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На соревнованиях в Польше соревновались три призера Олимпиады-2024 и два титулованных польских метателя.

Заметим, что первую попытку Кохана не засчитали, зато уже во второй попытке украинец вступил в борьбу за медали - метнул на 77.03 метра, уступив лишь Кацбергу, который показал результат ровно на два метра больше.

Однако последняя попытка окончательно определила тройку медалистов. Михаил Кохан не смог превзойти результат Кацберга - метнул на 79.85 метра и получил "серебро" этапа.

"Бронзу" получил Войцех Новицки, опередив Галаша по второму лучшему результату. Также вне подиума остался Файдек, который метнул молот на 74.53 м.

Напомним, что на нынешней Олимпиаде, прошедшей во французском Париже, украинский метатель молота Кохан поднялся на третье место пьедестала почета.

Подробнее о том, какие медальные достижения Украины в Олимпиаде-2024, можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы также писали, сколько призовых заработали украинцы за медали летних Игр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СпортсменыСпортзал