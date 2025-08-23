За кого проголосують українці на наступних виборах: результати опитування

Зазначимо, вибори в Україні не можуть відбуватися в умовах зовнішньої російської агресії.

Кого українці підтримають на виборах президента

Респондентам поставили запитання "Якщо президентські вибори відбудуться цієї неділі, за якого кандидата ви проголосуєте?". Відповіді розподілилися таким чином:

Володимир Зеленський - 31%

Валерій Залужний - 25%

Петро Порошенко - 6%

Кирило Буданов - 5%

Примітно, що в західних областях рейтинги Зеленського і Залужного приблизно однакові. А у віковій групі 50+ підтримка колишнього головкому ЗСУ трохи вища.

Фото: за кого українці проголосують на виборах президента (iri.org)

Діяльність Зеленського повністю схвалюють 33% опитаних, деякою мірою схвалюють - 32%, повністю не схвалюють - 16%, деякою мірою не схвалюють - 16%.

Кого українці підтримають на виборах до Верховної Ради

На запитання "Якщо парламентські вибори відбудуться цієї неділі, за яку партію ви проголосуєте?" респондентам запропонували відповісти з урахуванням гіпотетичних партій. Симпатії розподілилися таким чином:

"Партія Залужного" - 22%

"Блок Зеленського" - 14%

"Партія Азова" - 8%

"Європейська солідарність" - 8%

Фото: за кого українці проголосують на виборах до Верховної Ради (iri.org)

При цьому переважна більшість опитаних хотіли б бачити нові партії на таких виборах.

Які терміни закінчення війни прогнозують українці

Згідно з опитуванням, більшість українців не чекають завершення війни в найближчий рік. Менше одного року дають 24% опитаних, 1-2 роки - 35%, 3-4 роки - 15%. Ще 12% вважають, що війна триватиме 5+ років.

При цьому 51% респондентів вірять у перемогу України, 29% - скоріше вірять, 11% - скоріше не вірять, 5% - не вірять.

Фото: чи вірять українці в перемогу України (iri.org)