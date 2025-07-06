Кого можуть мобілізувати з 18 років: в ТЦК дали роз'яснення

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ, а саме від 24 лютого 2022 року, на всій території нашої держави оголошено загальну мобілізацію.

Строк проведення мобілізації постійно продовжується згідно з указами президента України. Тож на всій території України, мобілізаційні заходи не припиняються і триватимуть щонайменше до 6 серпня 2025 року.

Як пояснюють в Харківському ОТЦК та СП, підлягають мобілізації чоловіки від 25 до 60 років, яких визнали придатними до військової служби. Якщо вони не мають права на відстрочку чи бронювання.

Втім, чоловіків від 18 до 25 років можуть мобілізувати, якщо вони офіцери запасу чи пройшли строкову службу. В інших випадках чоловіків від 18 до 25 не мобілізують, але вони добровільно можуть підписати контракт.

Водночас в період дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані завжди мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або в електронній формі, разом з документом, що посвідчує особу.

Уповноважені представники ТЦК та СП, поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян ці документи.

Національній поліції України надано право затримувати військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та доставляти їх до ТЦК та СП (статті 259 та 262 КУпАП, частина третя статті 38 Закону України "Про військовий обовʼязок і військову службу").

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що процес мобілізації в Україні відбувається наступним чином:

Вручення повістки.

Прибуття до ТЦК та СП у визначений термін.

Медичний огляд для встановлення придатності.

Формування команд і направлення до навчального центру або безпосередньо у військову частину.

Неявка без поважної причини після вручення повістки є порушенням закону. За ухилення від мобілізації передбачена адміністративна відповідальність. Наприклад, громадянин може штраф за неявку чи ненадання оновлених даних.

При цьому деякі категорії військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку за такими підставами, серед них: