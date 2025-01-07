До якого числа бізнес може друкувати фіскальні чеки за старою формою: відповідь Мінфіну

До якого числа можна друкувати фіскальні чеки за старою формою

У Мінфіні розповіли, що представники бізнесу можуть друкувати фіскальні чеки за старою формою до 1 березня 2025 року.

"До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою", - уточнили у міністерстві.

Зазначається водночас, що підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати. Проте це не є обов'язковим.

Українцям пояснили, що перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів (затверджених наказом №601) було продовжено наказом Мінфіну №674 від 30 грудня 2024 року (зареєстрованим у Міністерстві юстиції 31 грудня 2024 року за №2061/43406).

"Зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні", - зауважили у прес-службі МФУ.

Ознайомитись із текстами наказів та додатків до них можна на веб-сайті Міністерства фінансів - у рубриці "Законодавство" - в розділі "Постанови та накази" (у підрозділах "Накази МФУ у 2024 р." та "Накази МФУ у 2025 р.").

Допис Мінфіну у Facebook (скриншот: facebook.com/minfin.gov.ua)