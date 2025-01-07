До какого числа бизнес может печатать фискальные чеки по старой форме: ответ Минфина

До какого числа можно печатать фискальные чеки по старой форме

В Минфине рассказали, что представители бизнеса могут печатать фискальные чеки по старой форме до 1 марта 2025 года.

"До 1 марта разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документов по старой форме", - уточнили в министерстве.

Вместе с тем отмечается, что предприятия имеют право ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты. Однако это не является обязательным.

Украинцам объяснили, что переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов (утвержденных приказом №601) был продлен приказом Минфина №674 от 30 декабря 2024 года (зарегистрированным в Министерстве юстиции 31 декабря 2024 года под №2061/43406).

"Указанные приказы сейчас готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальном издании", - отметили в пресс-службе МФУ.

Ознакомиться с текстами приказов и приложений к ним можно на веб-сайте Министерства финансов - в рубрике "Законодательство" - в разделе "Постановления и приказы" (в подразделах "Приказы МФУ в 2024 г." и "Приказы МФУ в 2025 г.").

Публикация Минфина в Facebook (скриншот: facebook.com/minfin.gov.ua)