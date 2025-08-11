ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

Понеділок 11 серпня 2025 09:30
UA EN RU
Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію (колаж РБК-Україна)
Автор: Спецпроект

Культура — основа національної стійкості. Під час війни вона стала точкою опори для мільйонів українців: через слово, музику, образ ми не лише зберігаємо себе, а й формуємо майбутнє. Бізнес, який підтримує культуру — інвестує не лише у репутацію, а в ідентичність і довіру.

У спецпроєкті "Код культури" РБК-Україна покаже, як відповідальний бізнес допомагає культурі розвиватися, а саме як Аврора, МХП та Sense Bank підтримують митців, книги, виставки, локальні ініціативи, трансформують простори й ідеї — і водночас створюють емоційний зв’язок із людьми, громадами, країною.

Аврора: як бізнес формує культурний контекст

Сучасна українська культура перебуває у фазі переосмислення — війна загострила потребу в самоідентифікації, поверненні до витоків і гордості за своє. У цьому контексті роль бізнесу — не лише у фінансовій підтримці культурних подій, а у створенні сталих платформ, де культура стає доступною для мільйонів.

Прикладом такої системної роботи є мережа "Аврора", яка не просто інвестує в окремі проєкти, а інтегрує культуру у свою бізнес-модель.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

У компанії впевнені: українська культура має потужний потенціал та здатна бути інструментом міжнародної репрезентації. Саме тому "Аврора" активно працює над розвитком інфраструктури для артистів, створює нові освітні можливості, а також просуває українську музику.

До прикладу, у 2024 році "Аврора" разом із лейблом pomitni започаткували проєкт "На Її Основі". Його мета — об’єднати українське музичне ком’юніті з соціально відповідальним бізнесом. Результати першого року — вражаючі: три інтенсиви, 16 нових треків і понад 150 тисяч прослуховувань.

Та для компанії підтримка культури не обмежується лише музикою. На Різдво 2024 року "Аврора" взяла участь у культурних проєктах, що відкривали українське мистецтво світові. Разом із ГО Ukraine WOW мережа допомогла в організації масштабного відтворення "Щедрика" на 50 сценах у 17 країнах — до 100-річчя турне Української республіканської капели. А у співпраці з Музеєм Івана Гончара та мисткинею Akelina було створено святкову колекцію "Святкова скринька" — подарункові набори, натхненні традиційним українським мистецтвом.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

Іноді культурні ініціативи перетинаються з гучними подіями. Так сталося, коли після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі на рингу з’явився історичний артефакт — шабля Івана Мазепи. Це був не просто жест, а потужний символ української гідності. Щоб ця історія жила далі, у березні 2025 року, до Дня народження гетьмана, "Аврора" разом з Ukraine WOW випустили іграшкову версію шаблі, максимально наближену до оригіналу.

Не менш яскравим став міжнародний проєкт Talking Statues, завдяки якому п’ять пам’ятників українським історичним діячам у різних містах "заговорили" голосами відомих артистів. Люди активно знімали та ділились відео в TikTok, де розповідали про свої враження — так ініціатива перетворилася на вірусне явище.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

"Для "Аврори" популяризація української культури — це про майбутнє, спосіб формувати контекст, у якому українці відчувають гордість за своє походження, глибше розуміють історію, сенси та цінності", — коментують в мережі.

Ще одним вектором підтримки культури стало партнерство "Аврора" з медіахолдингом FILM.UA. У березні 2025 року сторони домовилися про спільне створення фільмів, які є продовженням популярних стрічок. Вони вже стали народними хітами та можуть похвалитися комерційним успіхом в українському та міжнародному прокатах. Це романтичне фентезі "Мавка. Справжній міф" і сімейні комедії "Потяг до Різдва та "Потяг "Червона Рута". Усі три проєкти почнуть знімати у 2025 році та випустять в український прокат протягом 2025-2026-х років.

Для "Аврори" культурні проєкти — не разові акції, а стратегія. В компанії вірять, що лише через свідоме плекання української культури можна створити впізнаваний національний бренд, яким пишатимуться не лише в Україні, а й у світі.

МХП: культура як основа стійкості громад

Ще задовго до повномасштабного вторгнення у компанії МХП сформувалося розуміння: сильні громади починаються з людей, а сила людей — із гідності, ідентичності й культурного коріння. Саме тоді, у 2015 році, компанія заснувала благодійний фонд "МХП-Громаді", який пройшов шлях від локальних ініціатив у двох областях до національного масштабу. Один із ключових напрямів фонду — збереження української культури та національної ідентичності.

Компанія підтримує локальні музеї, створення культурних просторів, освітніх програм про історію, митців у громадах, фестивалі, книги, кіно, сучасне мистецтво та інноваційні формати збереження спадщини. Але головне — МХП вибудовує сталі партнерства з громадами, владою й культурними інституціями, щоб культура ставала драйвером розвитку, а не лише приводом для заходу.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

"Через ці ініціативи ми не просто підтримуємо культуру — ми створюємо умови, у яких вона стає важливою складовою соціального капіталу країни", — розповідає Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді".

Після 24 лютого 2022 року МХП не просто зберегла цей напрям, а зробила його ще сильнішим. Загальні інвестиції у проєкти, які зберігають культурну спадщину, підтримують митців, розвивають культурну дипломатію, сягнули понад 82 мільйони гривень.

Серед прикладів — відновлення вхідної групи у музеї Трипільської культури у Легедзиному, який після реконструкції збільшив відвідуваність утричі. У музеї Василя Стуса на Вінниччині оновили експозицію та провели промокампанію, а музей Василя Симоненка в Черкасах оцифрував щоденники поета.

На Черкащині, в заповіднику "Батьківщина Тараса Шевченка", провели реконструкцію 150-річного Будищанського вітряка, який зберігся ще з часів дитинства поета. Також відремонтували дві хати XIX століття — одну, в якій жив дід Тараса, і ту, де народився сам Шевченко. У київському музеї просто неба — Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові — відновили столітній вітряк, перевезений у 1973 році з села Олександрівка на Херсонщині.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

Але МХП не обмежується локальним масштабом. Компанія активно підтримує культурну дипломатію, адже культура сьогодні — ще й інструмент інформаційного спротиву. З ініціативи Кобзарських цехів Києва, Харкова, Львова та сприяння Асоціації "Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!" та за підтримки компанії, українська кобзарська традиція була включена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, у співпраці з Асоціацією "Дивись українське!" та МЗС реалізується міжнародний проєкт "Культура vs війна".

48 країн світу 405 подій, 183 міста — кінопокази, фотовиставки, публічні дискусії стали майданчиком для діалогу між митцями, дипломатами й глядачами. Їхня мета: донести правду про війну в Україні, підкреслити цінність української боротьби за свободу та сприяти всебічній світовій підтримці України.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

Ще одна масштабна культурна ініціатива – національний тур "Кіно заради Перемоги!", що триває з 2022 року та реалізував понад 2500 кінопоказів у 458 населених пунктах та військових частинах 23 областей України. До подій Туру та спілкування з військовослужбовцями долучилися понад 80 відомих кінематографістів та митців.

Одна з найемоційніших ініціатив — культурно-просвітницький проєкт #нечитані_вірші, створений спільно з Українською правдою. Проєкт повертає голоси поетів 1930-х років, репресованих і забутих. Їхні твори ожили у виконанні сучасних митців, волонтерів, журналістів, музикантів, а подкасти доступні на всіх популярних платформах. До флешмобу вже долучилися Сергій Жадан, ONUKA, Олег Скрипка, Даша Трегубова та багато інших.

Але ініціатива залишається відкритою — культурний флешмоб триває, і приєднатися до нього може кожен. Для цього треба обрати вірш на сайті проєкту, записати відео чи аудіо та поділитись у соцмережах із хештегом #нечитані_вірші.

Дивіться відео про ініціативу "Нечитані вірші":

У планах компанії — далі інвестувати в сталу культурну інфраструктуру: музеї, театри, бібліотеки та простори для творчості в громадах, особливо поза межами великих міст. У пріоритеті — підтримка молодих митців, цифровізація спадщини, нові формати взаємодії з аудиторією й просування українського мистецтва на міжнародній арені.

"Культура — це не лише памʼять про минуле, а й фундамент для майбутнього. Бізнес має бути не просто меценатом, а партнером у розбудові культурної екосистеми країни", — каже Юрій Мельник.

Sense Bank: інфраструктура сенсів

У Sense Bank переконані: у час війни саме культура допомагає триматися — тилу, військовим, суспільству в цілому. Тому з 2023 року банк обрав підтримку культурних інституцій і ініціатив одним із ключових напрямів своєї стратегії — і перетворив її на послідовну, структуровану роботу з довгостроковим баченням."Часто на подіях, які ми підтримуємо, можна почути, що Sense Bank — головний банк української культури. Для нас це не просто позиціювання, а глибоке переконання", — говорить Олена Зубченко, заступниця голови правління банку.

Код культури. Як Аврора, МХП і Sense Bank підтримують мистецтво і традицію

Для Sense Bank культура — це інфраструктура сенсів. Вона формує зв’язок між минулим, теперішнім і майбутнім, допомагає суспільству бути цілісним навіть у найскладніші часи. Тому банк активно підтримує театри, музеї, дизайнерські проєкти, видавництва, кіноіндустрію — і при цьому не замикається лише на "гучних подіях".

У фокусі — сталий розвиток і системне партнерство з культурними інституціями.

Сьогодні банк підтримує Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, розпочав партнерства з Національною філармонією України та Національним драматичним театром імені Лесі Українки.

Серед видавничих і медійних ініціатив — другий том Vogue Книги, новий випуск журналу "Літопис українського дизайну", "Курбас і ШІ", а також церемонія нагородження Національної премії імені Тараса Шевченка 2025 року.

Окрему увагу банк приділяє кіномистецтву: Sense Bank став генеральним партнером національного кінофестивалю документалістики Cinema for Victory, що зосереджується на осмисленні війни через кіномову.

Усі ці ініціативи різні за форматом, але їх об’єднує підхід: не просто підтримати разовий проєкт, а стати учасником великої культурної розмови. Там, де йдеться не лише про події, а про інституції, мову, сенси, які формують образ нової України.

"Ми віримо, що культура буде не лише частиною відновлення України після перемоги, а й його ядром. Саме вона допоможе дати відповіді на складні запитання: хто ми, куди йдемо", — зазначає Олена Зубченко.

У планах Sense Bank на 2025 рік — фестиваль воєнного документального кіно в різних регіонах України, а також нове глибоке партнерство з київським музеєм (деталі поки не розголошують). Банк також залишає простір для ініціатив, які ще тільки з’являться, але можуть виявитися важливими — стратегічно й культурно.

Культура для Sense Bank — це не брендова декорація, а жива мова довіри. Бізнес, що підтримує культуру, не лише підсилює себе — він бере участь у формуванні нової суспільної домовленості. І ця участь, як показує досвід банку, може бути глибокою, послідовною та по-справжньому змінною.

Читайте РБК-Україна в Google News
МХП Банки Бізнес
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)