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Код і схеми у вільному доступі: представлено першого open-source андроїда RP1

17:36 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Роботом керують PartyOS та фреймворк UFO (фото: RoboParty)

Андроїда зробили повністю відкритим для розробників - стартап RoboParty представив робота RP1, якого називає першим високопродуктивним open-source гуманоїдом із відкритим повним стеком технологій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering.

Відкрита філософія високих технологій проти закритих екосистем

Головна мета проєкту RP1 - надати розробникам по всьому світу доступну базу для створення, модифікації, навчання та розширення можливостей втіленого штучного інтелекту (embodied AI) безпосередньо у реальних робочих процесах.

За словами засновника RoboParty Ї Хуана, людиноподібні роботи не повинні залишатися закритими монопольними системами, доступними лише вузькому колу корпоративних команд.

Розробники підкреслюють: повна відкритість архітектури була ключовим технічним напрямом компанії ще з моменту старту проєкту RPO.

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Інтерактивний стрес-тест та автономне утримання балансу

На стенді RoboParty під час IROS 2026 відвідувачі могли особисто випробувати стійкість гуманоїдного робота RP1 у межах інтерактивного тесту Kick Me.

Гості виставки підходили до робота і штовхали його ногою, після чого RP1 миттєво змінював положення тіла та відновлював рівновагу.

На відміну від демонстрацій із заздалегідь запрограмованими рухами, цей тест показував, як робот поводиться у непередбачуваних ситуаціях. Фізичні удари одночасно перевіряли його здатність утримувати баланс, швидко реагувати та витримувати навантаження.

За рухи RP1 і відновлення рівноваги відповідає відкрита технологічна платформа PartyOS, яку RoboParty розробила спеціально для гуманоїдних роботів із використанням фреймворку UFO.

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