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Коболєву продовжили запобіжний захід ще на два місяці

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Київ, Вівторок 18 квітня 2023 12:08
Коболєву продовжили запобіжний захід ще на два місяці Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву продовжили запобіжний захід. Він діятиме ще два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"7 квітня 2023 року за клопотанням детектива НАБУ, погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС ще на два місяці продовжила строк дії обовʼязків покладених на підозрюваного - колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, Коболєв зобов'язаний:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний браслет.

В САП додають, що відповідно до ухвали Апеляційної палати ВАКС від 01.03.2023 про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести 230 млн гривень застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

"Незважаючи на те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня 2023 року, воно станом на сьогодні не виконане - кошти у повному обсязі не внесені", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, що колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва підозрюють у зловживанні службовим становищем, яке полягало у забезпеченні йому виплати премій на понад 229 млн гривень.

Додамо, нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що суспільно з НАБУ завершила слідство у цій справі.

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Нафтогаз України Андрій Коболєв САП
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