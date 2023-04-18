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Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца

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Киев, Вторник 18 апреля 2023 12:08
Коболеву продлили меру пресечения еще на два месяца Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву продлили меру пресечения. Она будет действовать еще два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"7 апреля 2023 года по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, следственный судья ВАКС еще на два месяца продлил срок действия обязанностей возложенных на подозреваемого - бывшего главу правления НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Коболев обязан:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронный браслет.

В САП добавляют, что в соответствии с постановлением Апелляционной палаты ВАКС от 01.03.2023 об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн гривен залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности.

"Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено - средства в полном объеме не внесены", - указано в сообщении.

Напомним, что бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревается в злоупотреблении служебным положением, которое заключалось в обеспечении ему выплаты премий более чем на 229 млн гривен.

Добавим, что недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что общественно с НАБУ завершила следствие по этому делу.

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Нафтогаз Украины Андрей Коболев САП
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