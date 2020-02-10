У Коболєва є "золотий парашут" на випадок звільнення

Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Коболєв застрахований на випадок раптового звільнення

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримає компенсацію, якщо його звільнять до закінчення контракту в березні 2020 року. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

У той же час він відмовився коментувати конкретні параметри компенсації. Відповідаючи на питання, чи є у нього "золотий парашут" на випадок раптового звільнення, Коболєв сказав: "Є. Який, коментувати не готовий".

Голова правління НАК також повідомив, що він обговорював питання продовження свого контракту, проте питання поки не вирішене.

"Природно, що це питання я обговорював з кількома людьми з влади. Але наскільки я знаю, відповідей на взаємно поставлені питання ми поки не знайшли", - повідомив він.

Як зазначив Коболєв, дискусія з приводу його контракту в майбутньому обертається навколо теми корпоративного управління "Нафтогазу".

"Це політика власності. Це головні питання, які з акціонером або з більш широким політикумом нам доведеться обговорювати. Це головні питання. Які завдання ставляться перед керівництвом "Нафтогазу" після травня, коли закінчиться ПСО? Що буде з нашим статутом? Що буде з нашою стратегією, яку ми описували і пояснювали, чому це важливо? Що буде з можливістю займатися тією ж енергоефективністю? Ці питання дозволяють відповісти на питання, чи буде контракт чи не буде контракту", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що керівництво НАК "Нафтогаз" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 млрд доларів, які "Газпром" сплатив української компанії за рішенням Стокгольмського арбітражу. Таким чином, топ-менеджери отримають близько 29 млн доларів або 700 млн грн.

Нагадаємо, в січні 2020 року спостережна рада НАК "Нафтогаз України" оновила склад правління компанії.