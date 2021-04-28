Коболева увольняют из "Нафтогаз Украины": что известно

Коболева уволили из "Нафтогаза"

Сегодня стало известно о том, что Кабинет министров провел собрание акционеров НАК "Нафтогаз Украины", на котором приняли решение об увольнении Коболева.

Как сообщается, Кабмин признал результаты работы Коболева неудовлетворительными.

Реакция Коболева

Сам Коболев написал на своей странице в Facebook, что об увольнении узнал из новостей.

"Об "увольнении" узнал из новостей. Комментировать не могу. Никаких заявлений не писал", - написал он.

Источник РБК-Украина в "Нафтогазе" сообщил, что процедура увольнения Коболева якобы была нарушена. Однако, в пресс-службе НАК сказали, что пока не комментируют эту новость.

Новым главой "Нафтогаза" может стать Витренко

Источники РБК-Украина узнали, что в ближайшее время главой "Нафтогаза" могут назначить исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Отметим, ранее Витренко хотели назначить главой Минэнерго, но в Верховной Раде несколько раз не хватало голосов для его назначения.

Причины увольнения Коболева

Официально в Кабмине заявили, что уволили Коболева из-за того, что работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.

Отметим, в марте прошлого года Кабмин поддержал продление контракта с Коболевым на 4 года с тремя условиями. Одно из них - это уменьшение премий, но судя по финотчету, они только выросли. Что может быть одной из причин увольнения.