У Коболєва проводять обшуки: перші подробиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки у будинку та офісі екс-глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва . Стали відомі перші подробиці.

Що відомо про обшуки в Коболєва, в матеріалі РБК-Україна .

У Державному бюро розслідувань офіційно повідомили про обшуки в екс-голови "Нафтогазу". Раніше цю інформацію підтвердили РБК-Україна в ДБР.

"Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього керівництва Національної компанії "Нафтогаз України", в офісі Акціонерного товариства "Укртрансгаз" та у керівників приватних підприємств", - йдеться у повідомленні.

Причини обшуку

Слідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень, зазначили в ДБР.

Хто такий Коболєв

У 2014 році розпорядженням Кабінету міністрів Коболєв призначений головою правління НАК "Нафтогаз" України, замість Євгена Бакуліна. 21 березня 2019 року Кабінет міністрів України продовжив контракт з Коболєвим ще на один рік.

28 квітня 2021 року Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз".