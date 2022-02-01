ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У экс-главы "Нафтогаза" Коболева проводят обыск

Новина українською →
Киев, Вторник 01 февраля 2022 12:06
У экс-главы "Нафтогаза" Коболева проводят обыск Фото: экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: Анастасия Рокитна, Владислав Красинский

У бывшего руководителя "Нафтогаза" Андрея Коболева проводят обыск. Следственные действия проводит Государственное бюро расследований.

Об этом сообщила РБК-Украина спикер ГБР Ольга Чиканова.

Обыск проводят 1 февраля.

Причины обыска издание пытается узнать.

Кто такой Коболев

В 2014 году распоряжением Кабинета министров Коболев назначен главой правления НАК "Нафтогаз" Украины, вместо Евгения Бакулина. 21 марта 2019 года Кабинет министров Украины продлил контракт с Коболевым еще на один год.

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с поста председателя правления НАК "Нафтогаз".

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Коболев
NEWS
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
Указ об армии, "Нормандия" и призыв к единству: главное из выступления Зеленского в Раде
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу