Коболев: запасов газа достаточно на случай прекращения транзита из России

Запасов газа в Украине достаточно на случай, если Российская Федерация пойдет на прерывание транзита в Европейский союз. Об этом в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, запасы газа в подземных хранилищах пересекли отметку в 20 млрд кубометров.

"Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет. Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину", - отметил Коболев.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Брюссель добивается долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину.

Отметим, после трехсторонних переговоров Украина заявила, что готова обсуждать закупки российского газа по рыночной цене. Кроме того, на переговорах обсуждалась возможная скидка на транзит в зависимости от объемов транспортировки российского газа.