ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Коболев: в Украине остается угроза отключения населенных пунктов от газа

Новости » Энергетика    26.10.2018 - 08:53
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" намерен предотвратить отключения изменением схемы торговли газом

В Украине сохраняется угроза отключения населенных пунктов от газоснабжения. Об этом в интервью lb.ua заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

Отметим, летом Коболев в письме премьер-министру Владимиру Гройсману заявил об угрозе отключения 120 населенных пунктов от газоснабжения. По его словам, на сегодня такая угроза сохраняется.

"Надеюсь, этой осенью мы сможем изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось. Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу…Пока (угроза, - ред.) сохраняется. Но она имеет несколько компонентов", - отметил Коболев.

Он также добавил, что НАК не исключает саботаж облгазов, которые при внедрении системы суточной балансировки могут не указать в ней всех потребителей газа.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" списал Киеву около 1 млрд штрафа за долги "Киевэнерго".

Отметим, на этой неделе Коболев заявил, что Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа.

 

Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь до 1 млрд долларов за счет облигаций
Новости Украины Андрей КоболевгазоснабжениеНафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь