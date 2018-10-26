Коболев: в Украине остается угроза отключения населенных пунктов от газа

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" намерен предотвратить отключения изменением схемы торговли газом

В Украине сохраняется угроза отключения населенных пунктов от газоснабжения. Об этом в интервью lb.ua заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает РБК-Украина.

Отметим, летом Коболев в письме премьер-министру Владимиру Гройсману заявил об угрозе отключения 120 населенных пунктов от газоснабжения. По его словам, на сегодня такая угроза сохраняется.

"Надеюсь, этой осенью мы сможем изменить схему торговли газом так, чтобы этого не случилось. Мы поставили вопрос таким образом, чтобы снять возможную угрозу…Пока (угроза, - ред.) сохраняется. Но она имеет несколько компонентов", - отметил Коболев.

Он также добавил, что НАК не исключает саботаж облгазов, которые при внедрении системы суточной балансировки могут не указать в ней всех потребителей газа.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" списал Киеву около 1 млрд штрафа за долги "Киевэнерго".

Отметим, на этой неделе Коболев заявил, что Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа.