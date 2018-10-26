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Коболєв: в Україні залишається загроза відключення населених пунктів від газу

Новини » Енергетика    26.10.2018 - 08:53
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

"Нафтогаз" має намір попередити відключення зміною схеми торгівлі газом

В Україні зберігається загроза відключення населених пунктів від газопостачання. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає РБК-Україна.

Зазначимо, влітку Коболєв в листі прем'єр-міністру Володимиру Гройсману заявив про загрозу відключення 120 населених пунктів від газопостачання. За його словами, на сьогодні така загроза зберігається.

"Сподіваюся, цієї осені ми зможемо змінити схему торгівлі газом так, щоб цього не сталося. Ми поставили питання таким чином, щоб зняти можливу загрозу...Поки (загроза, - ред.) зберігається. Але вона має кілька компонентів", - зазначив Коболєв.

Він також додав, що НАК не виключає саботаж облгазів, які при впровадженні системи добового балансування можуть не вказати в ній всіх споживачів газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" списав Києву близько 1 млрд штрафу за борги "Київенерго".

Зазначимо, цього тижня Коболєв заявив, що Україна досягла рекордного рівня середньодобового видобутку газу.

 

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