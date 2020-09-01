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Коболев о ситуации на рынке газа: мы меньшую цену не видим

Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не видит предпосылок для снижения цен на газ ниже уровня 4,73 гривен за кубометр. При этом прогнозировать цены сложно, поскольку их определяет рынок.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, нельзя сказать точно, подорожает ли газ в октябре.

"Я не могу заранее сказать, что сделает рынок. Мы это не определяем, это от нас не зависит. 98% рынка принимает решение независимо от "Нафтогаза" и Коболева", - отметил глава правления НАК.

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Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" является одним из игроков на рынке и у него нет власти поднять или понизить цену. По его словам, цена 3,24 гривен за кубометр в августе была следствием очень сильного падения на рынке. Однако на год такую цену предложить не могут.

Кроме того, у него спросили, может ли цена на газ опуститься ниже 4,73 гривен за кубометр.

"На данный момент мы меньшую цену не видим", - добавил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" поднял в сентябре годовую цену на газ для населения до 4,73 гривен за кубометр в первые две недели, и до 5,24 гривен - с 16 по 30 сентября.

Также НАК предложил страховку от роста цен зимой.

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Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз УкраиныЦена на газ