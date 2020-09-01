ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коболев о ситуации на рынке газа: мы меньшую цену не видим

Киев, Вторник 01 сентября 2020 19:10
Коболев о ситуации на рынке газа: мы меньшую цену не видим
Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не видит предпосылок для снижения цен на газ ниже уровня 4,73 гривен за кубометр. При этом прогнозировать цены сложно, поскольку их определяет рынок.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, нельзя сказать точно, подорожает ли газ в октябре.

"Я не могу заранее сказать, что сделает рынок. Мы это не определяем, это от нас не зависит. 98% рынка принимает решение независимо от "Нафтогаза" и Коболева", - отметил глава правления НАК.

Коболев подчеркнул, что "Нафтогаз" является одним из игроков на рынке и у него нет власти поднять или понизить цену. По его словам, цена 3,24 гривен за кубометр в августе была следствием очень сильного падения на рынке. Однако на год такую цену предложить не могут.

Кроме того, у него спросили, может ли цена на газ опуститься ниже 4,73 гривен за кубометр.

"На данный момент мы меньшую цену не видим", - добавил Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что "Нафтогаз" поднял в сентябре годовую цену на газ для населения до 4,73 гривен за кубометр в первые две недели, и до 5,24 гривен - с 16 по 30 сентября.

Также НАК предложил страховку от роста цен зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Андрей КоболевНафтогаз УкраиныЦена на газ
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь