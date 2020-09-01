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Коболєв про ситуацію на ринку газу: ми меншу ціну не бачимо

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 19:10
Коболєв про ситуацію на ринку газу: ми меншу ціну не бачимо
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не бачить передумов для зниження цін на газ нижче рівня 4,73 гривень за кубометр. При цьому прогнозувати ціни складно, оскільки їх визначає ринок.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова правління НАК Андрій Коболєв.

За його словами, не можна сказати точно, чи подорожчає газ у жовтні.

"Я не можу наперед сказати, що зробить ринок. Ми не визначаємо, це від нас не залежить. 98% ринку приймає рішення незалежно від "Нафтогазу" і Коболєва", - зазначив голова правління НАК.

Коболєв підкреслив, що "Нафтогаз" є одним з гравців на ринку і у нього немає влади підняти або знизити ціну. За його словами, ціна 3,24 гривень за кубометр в серпні була наслідком дуже сильного падіння на ринку. Однак на рік таку ціну запропонувати не можуть.

Крім того, у нього запитали, чи може ціна на газ опуститися нижче 4,73 гривень за кубометр.

"На даний момент ми меншу ціну не бачимо", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" підняв у вересні річну ціну на газ для населення до 4,73 гривень за кубометр у перші два тижні, і до 5,24 гривень - з 16 по 30 вересня.

Також НАК запропонував страховку від зростання цін взимку.

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Новини України Андрій КоболєвНафтогаз УкраїниЦіна на газ
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