Коболев рассказал, что его не устраивает в контракте с "Газпромом"

Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина / Виталий Носач)

"Нафтогазу" пришлось взять на себя определенные риски

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, какие именно моменты при подписании контракта с российским "Газпромом" его не до конца устраивают. Об этом он сказал в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале "Нафтогаза".

Коболев отметил, что считает пятилетний контракт с "Газпромом" компромиссным вариантом, поскольку "Нафтогазу" пришлось вынужденно "выступить буфером" между российской компанией и Украиной.

Это связано с несоответствием украинских законов о транспортировке газа европейским.

"В связи с несоответствием украинских и европейских законов, которые влияют на рынок природного газа, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства", - сказал Коболев.

В результате это пришлось сделать "Нафтогазу", который фактически "выступил буфером между российской компанией и Украиной".

"Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это элемент компромисса", - подытожил глава "Нафтогаза".

Напомним, ранее Коболев заявил, что 1 января 2020 официально завершился анбандлинг "Нафтогаза", в результате чего оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией. Оператор получил сертификацию, лицензию и тарифы на транспортировку газа.