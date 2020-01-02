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Коболєв розповів, що його не влаштовує в контракті з "Газпромом"

Новини » Економіка     02.01.2020 - 08:02
Коболєв розповів, що його не влаштовує в контракті з "Газпромом"
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна / Віталій Носач)

"Нафтогазу" довелося взяти на себе певні ризики

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв розповів, які саме моменти при підписанні контракту з російським "Газпромом" його не до кінця влаштовують. Про це він сказав в інтерв'ю, яке опубліковане на YouTube-каналі "Нафтогазу".

Коболєв зазначив, що вважає п'ятирічний контракт з "Газпромом" компромісним варіантом, оскільки "Нафтогазу" довелось вимушено "виступити буфером" між російською компанією і Україною.

Це пов'язано з невідповідністю українських законів про транспортування газу з європейськими.

"У зв'язку з невідповідністю українських і європейських законів, які впливають на ринок природного газу, "Газпром" відмовився брати на себе ризики українського законодавства", - сказав Коболєв.

В результаті це довелося зробити "Нафтогазу", який фактично "виступив буфером між російською компанією і Україною".

"Для нас ці ризики є звичними. Ми не в захваті від такого варіанту, але це елемент компромісу", - підсумував глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, раніше Коболєв заявив, що 1 січня 2020 офіційно завершився анбандлинг "Нафтогазу", в результаті чого оператор української газотранспортної системи (ГТС) став незалежною компанією. Оператор отримав сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу.

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Новини України ГазпромНафтогаз УкраїниАнбандлінг
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