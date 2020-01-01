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Оператор украинской ГТС отработал все номинации по новому договору о транзите газа

Новости » Политика     01.01.2020 - 10:21
Оператор украинской ГТС отработал все номинации по новому договору о транзите газа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина и Россия подписали новый газовый контракт на 5 лет 30 декабря

Глава оператора "Газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что были отработаны все номинации по новому договору о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Макогона.

Отметим, Украина и Россия подписали новый пятилетний газовый контракт 30 декабря.

"Первая ночь Оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам", - написал Макогон.

Также отмечается, что украинский оператор ГТС подписал соглашения со всеми смежными операторами, а именно - Польши, Венгрии, Румынии, Молдовы, Словакии и России.

"Сейчас созданы все необходимые технические и правовые основания для успешного старта работы независимого Оператора ГТС Украины и для непрерывного продолжения транзита газа через украинскую ГТС из Российской Федерации в европейские страны с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении на сайте оператора.

Напомним, Украина и Россия подписали контракт на транзит газа на пять лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, НАК и "Газпром" подписали соглашение об урегулировании, благодаря которому удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов.

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