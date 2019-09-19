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Коболєв розкрив деталі анбандлінгу "Нафтогазу"

Новини » Фінанси    19.09.2019 - 13:47
Коболєв розкрив деталі анбандлінгу "Нафтогазу"
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Модель передбачає відокремлення транспортування, видобутку та постачання газу

Голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв прокоментував рішення Кабінету міністрів від 18 вересня, яким була затверджена нова модель анбандлінгу "Нафтогазу". Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Коболєв, затверджена модель дозволяє створити незалежного оператора ГТС у відповідності до вимог європейського законодавства.

За його даними базою для формування нового оператора є ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) - дочірня компанія "Укртрансгазу", до якої вже перевели задіяний при транспортуванні газу персонал, передали потрібні для цієї діяльності активи, IT-системи та налагодили необхідні бізнес-процеси. "Саме вона має пройти сертифікацію НКРЕКП та Енергетичного співтовариства", - відзначив Коболєв.

Згідно рішення уряду, ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) викупить ОГТСУ та з 1 січня самостійно управлятиме новим оператором. Одночасно з переходом ОГТСУ у власність МГУ, держава передасть газотранспортну систему в управління нового оператора. Саме ж МГУ уряд вже передав в управління Міністерства фінансів України, нагадав голова НАК.

"Така модель забезпечить незалежність нового оператора ГТС від "Нафтогазу", повне відокремлення діяльності з транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу. Власне, це і є кінцевою метою анбандлінгу", - додав він.

За його даними, практична імплементація анбандлінгу включатиме прийняття спеціального закону та низки інших практичних кроків.

Коболєв розкрив деталі анбандлінгу &quot;Нафтогазу&quot;

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 18 вересня затвердив анбандлінг НАК "Нафтогаз України" до кінця року.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд на засіданні 18 вересня передав компанію "Магістральні газопроводи України" в підпорядкування Міністерству фінансів.

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Новини України Нафтогаз УкраїнигазАндрій Коболєв
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