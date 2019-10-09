Коболев прогнозирует выход "Газпрома" на украинский рынок с января 2020

Изменения в законодательство Украины в соответствии с европейскими нормами позволят российскому "Газпрому" продавать газ в Украине с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время Украинского газового форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Коболев, с января 2020 года на газовом рынке Украины может появиться такой участник, как "Газпром".

По его словам, как только в Украине будут подписаны договора о присоединении и будут внедрены европейские нормы рынка газа, "Газпром" сможет прийти на рынок и "поставлять в таком количестве потребителям газ, в каком они пожелают".

При этом Коболев не исключил, что "Газпром" может быть конкурентоспособен по цене по сравнению с европейскими поставщиками.

"Я не удивлюсь, если 1 января мы увидим "Газпром экспорт" поставщиком газа для больших украинских потребителей, предприятий разной сферы", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, на трехсторонних переговорах по газу в Брюсселе 19 сентября обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украине невыгодно продлевать существующий транзитный газовый контракт с Россией. При этом он предлагает заключить новый договор.